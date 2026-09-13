O Santos confirmou sua boa fase ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Com uma atuação fulminante na primeira etapa, o Peixe construiu o resultado que garantiu a terceira vitória consecutiva na competição. O triunfo afasta a equipe paulista da zona de rebaixamento e fortalece o sonho por uma vaga na Sul-Americana, enquanto o time mineiro desperdiça a chance de se consolidar no G-5.

Amasso alvinegro e vantagem rápida

Apoiado por quase 14 mil torcedores, o Santos iniciou a partida em um ritmo frenético. Com Everton Cebolinha muito à vontade na estreia e Gabriel Bontempo ditando o ritmo criativo, os donos da casa encurralaram o Cruzeiro.

A superioridade se transformou em vantagem aos 28 minutos: após grande jogada de Bontempo e finalização bloqueada de Cebolinha, a bola sobrou para Rollheiser, que bateu no canto direito de Otávio para abrir o placar.

Sem dar tempo para a Raposa respirar, o segundo golpe veio logo aos 31 minutos. Rodinei cruzou rasteiro da direita buscando Rony, mas o zagueiro Fabrício Bruno tentou cortar e acabou mandando contra o próprio patrimônio, ampliando para os mandantes.

Milagre de Brazão e controle paulista

Na volta para o segundo tempo, o panorama parecia inalterado. O Santos continuou empilhando chances, pecando apenas na finalização para liquidar a fatura.

O Cruzeiro, precisando correr atrás do prejuízo, adiantou as linhas e esbarrou em um momento crucial aos 10 minutos da etapa final. Após cruzamento de Arroyo, Matheus Pereira cabeceou à queima-roupa, mas o goleiro Gabriel Brazão operou um verdadeiro milagre, espalmando no canto esquerdo e frustrando a reação mineira.

A partir daí, o Peixe passou a administrar a posse de bola no meio de campo, controlando o relógio e as ações do jogo.

Susto no apagar das luzes

Quando a partida já se encaminhava para um final tranquilo, o cenário mudou drasticamente. Aos 45 minutos do segundo tempo, após bola alçada na área santista, Matheus Pereira aproveitou a sobra e empurrou para as redes, diminuindo o placar e incendiando os acréscimos.

O Cruzeiro se lançou desesperadamente ao ataque e, aos 48 minutos, quase arrancou um empate heroico em cabeçada de Zé Lucas que tirou tinta da trave. Apesar do sufoco final, o Santos resistiu à pressão, garantiu os três pontos e celebrou a trinca de vitórias no campeonato.