A polêmica no gol de Haaland no clássico de Manchester segue em alta. A Pro Ref, órgão responsável pela arbitragem da Premier League, admitiu que o VAR “deveria ter recomendado a revisão em campo” do lance. A partida terminou com vitória aos Citizens por 1 a 0.

“A decisão em campo foi de impedimento de Erling Haaland – isso foi verificado pelo VAR e constatou-se que ele estava em posição legal”, inicia a Pro Ref.

“No mesmo lance, ficou estabelecido que Enzo Fernández não tocou na bola e, portanto, qualquer infração de impedimento é subjetiva. No entanto, nesta ocasião, o VAR não reconheceu o provável impacto de sua posição e deveria ter recomendado uma revisão em campo”, complementou.

Análise do lance

O lance em questão aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo. Inicialmente, o gol marcado por Haaland foi anulado por impedimento. Após a revisão do VAR, foi constatado que o atacante norueguês estava em posição legal e, portanto, o tento foi validado.

A polêmica, contudo, gira em torno da condição de Enzo Fernández, do City, que estava impedido. O volante interferiu na jogada ao disputar a bola com Lisandro Martínez, do United, antes da bola chegar aos pés de Haaland.

Segundo a Sky Sports, o erro está no VAR se concentrar apenas em avaliar se Enzo tocou ou não na bola. Por conta disso que, segundo a Pro Ref, o VAR deveria ter chamado o árbitro Michael Oliver ao monitor para avaliar se Enzo prejudicou Lisandro no lance, além de ocasionar uma reação inicial do goleiro Senne Lammens. Contudo, isso não aconteceu e o gol foi validado.

“O que o VAR não conseguiu fazer, no entanto, foi confirmar que o gol foi corretamente anulado – pelo impedimento de Fernandez – pelo motivo errado – o impedimento de Haaland”, escreveu o portal.