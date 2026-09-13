O Manchester City provou neste domingo, 13, a força do elenco na Premier League. Em pleno Old Trafford, a equipe superou a expulsão precoce de Phil Foden para vencer o clássico contra o Manchester United por 1 a 0, em partida válida pela quarta rodada da competição.

Com uma defesa sólida e a eficiência cirúrgica de Erling Haaland, os Citizens suportaram a pressão mesmo em desvantagem numérica, frustrando a torcida local e garantindo mais três pontos na tabela.

Expulsão precoce e pressão ineficiente

O Derby de Manchester começou tenso e estudado, com muita posse de bola entre as intermediárias e poucas chances claras. O roteiro da partida parecia mudar drasticamente aos 23 minutos, quando Phil Foden se desentendeu com Bruno Fernandes, deixou a sola no português e recebeu cartão vermelho direto.

Com um a mais, o United tentou assumir o controle, mas esbarrou na própria falta de criatividade e na boa postura defensiva dos visitantes. A melhor chance dos donos da casa na primeira etapa veio apenas nos acréscimos, quando Rashford cobrou falta com maestria e carimbou a trave direita de Donnarumma.

O castigo de Haaland e o milagre no fim

Na volta do intervalo, o United seguiu buscando o ataque e logo aos cinco minutos acertou a trave novamente, desta vez em um chute colocado de Mainoo. No entanto, a ineficiência dos Red Devils cobrou seu preço. Aos 17 minutos, o City encaixou um ataque fatal: Gvardiol bateu cruzado da esquerda e Haaland, sempre bem posicionado, apareceu na segunda trave para chapar de canhota e abrir o placar, em lance validado pelo VAR.

O United se lançou ao ataque de forma desordenada, mas parou em uma atuação inspirada de Donnarumma. No último lance do jogo, aos 50 minutos, o goleiro italiano operou um verdadeiro milagre ao defender um chute à queima-roupa de Mbeumo após linda enfiada de Bruno Fernandes, garantindo o triunfo azul.

Com o resultado, o Manchester City mantém o aproveitamento de 100% no Campeonato Inglês. Já o Manchester United amarga sua segunda derrota no torneio e continua com dificuldades neste início de temporada. Na próxima rodada, o United visita o Fulham, enquanto o City recebe o Sunderland.