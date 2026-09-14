Richarlison está mesmo sem espaço no Tottenham. O atacante brasileiro, que negociou com o Vasco na última semana, não está relacionado para a partida desta terça-feira, 15, contra o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa.

O técnico Roberto De Zerbi expôs em entrevista coletiva a péssima situação vivida pelo atacante no clube. O italiano foi enfático ao dizer que a situação de Richarlison não mudou em relação ao Inglês, campeonato em que o jogador também não está relacionado.

“Richarlison, vocês já sabem de tudo, e nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga”, disse De Zerbi.

O atacante chegou a ser titular da equipe na Premier League, contra o Brentford, mas depois foi liberado para procurar outro clube. Richarlison não foi mais utilizado pelo Tottenham.