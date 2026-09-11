A primeira rodada da Champions League pode ter marcado o surgimento de uma nova joia. Com apenas 16 anos de idade, o meia-atacante Mezian Soares Mesloub, do Lens, roubou a cena ao contribuir diretamente com a vitória por 3 a 2 de virada equipe francesa sobre o Slavia Praga. Foi apenas o terceiro jogo dele como profissional, que já é comparado a Lamine Yamal.

Mesloub entrou no segundo tempo da partida – que parecia já perdida para os visitantes, com derrota parcial por 2 a 1 nos acréscimos. Em poucos minutos, o jovem prodígio mudou a cara do confronto.

Aos 91, o camisa 38 cruzou com perfeição para a cabeçada certeira de Florian Thauvin, se tornando um dos jogadores mais jovens a participar de um gol na história da competição. Pouco depois, Ruben Aguilar decretou a vitória.

“É incrível ver esse caráter, essa personalidade com apenas 16 anos. Ele dizer: ‘Quero todas as bolas’. Sabíamos que ele podia ser decisivo. Tenho muita fé nele. Ele já causou uma boa impressão em Strasbourg “, destacou o técnico Dino Toppmöller.

Nascido em Martigues, na França, em 8 de novembro de 2009, Mezian possui o DNA do esporte em casa: ele é filho de Walid Mesloub, ex-jogador profissional e atual auxiliar técnico do time B do Lens.

Com 1,80m de altura e boa técnica com a perna esquerda, Mesloub atua primariamente como um meia central ou meia-ofensivo, destacando-se pela visão de jogo e capacidade de drible. Também costuma chegar bastante na área adversária.

O sucesso precoce nos gramados europeus transformou o jogador no centro de uma disputa acirrada no cenário internacional de seleções. Por conta de suas origens e dupla cidadania, o jovem meia é cobiçado por três países diferentes: França, Portugal e Argélia.

“Ele teve um início incrível. Conhecemos o talento dele e vamos cuidar bem dele”, explicou o lateral-direito Ruben Aguilar.

“Conhecemos toda a qualidade dele, pois demonstra isso nos treinos. Ele nos ajudou muito quando entrou em campo; foi decisivo. Isso é ótimo e vai lhe dar confiança. Espero que ele continue jogando assim no campeonato também; ele vai nos ajudar a obter resultados positivos”, afirmou o lateral Matthieu Udol.

Pesa a favor dos franceses, o fato de ter sido o país onde nasceu e desenvolveu toda a sua carreira nas categorias de base. Contudo, para os portugueses está o fato de ter jogado oito partidas pelas seleções sub-16 e sub-17.

Antes de brilhar na Champions, o nome do jogador já ganhava força por conta de uma aparição ao fim da temporada passada. Na estreia como profissional, em maio, logo em seu primeiro toque na bola marcou o gol que deu a vitória contra o Nantes, pela Ligue 1, classificando a sua equipe para a competição continental e rebaixando o arquirrival.

Apesar do sucesso, segundo o site Transfermarkt, seu valor de mercado ainda é baixo: 500 mil euros (R$ 2,9 milhões). Antes da assinatura do primeiro contrato profissional, o Benfica tentou um acordo, mas fracassou na tentativa.