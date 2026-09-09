Trecho da coluna publicada no Guia da Champions League 2026/27, a edição 1539 de PLACAR, que já está disponível em versão digital para assinantes (leia aqui).

Nela, Franck Thivilier, instrutor da Uefa e da AFC e ex-diretor técnico nacional adjunto da Federação Francesa de Futebol, analisa o sucesso do país na formação de novos talentos.

Clairefontaine não é fábrica

Por quase 30 anos, tive o privilégio de formar aqueles que formam. São gerações de educadores e treinadores que, todos os dias, em milhares de campos, ajudam jovens a crescer. Formar um jogador impacta uma carreira. Formar um treinador impacta centenas. Por trás de todo sistema de desempenho existem, antes de tudo, pessoas. Ao olhar para meus 27 anos a serviço da Federação Francesa de Futebol, o que mais me orgulha é ter contribuído para que essa dimensão humana se tornasse parte integrante da formação francesa. Porque a força de um sistema não está apenas naquilo que produz, mas na maneira como produz.

Um jovem jogador, em qualquer lugar da França, encontra treinadores formados segundo os mesmos princípios, a mesma linguagem e uma visão compartilhada do jogo e do desenvolvimento humano. Essa coerência raramente aparece nas manchetes. Ela é invisível para o grande público. Ainda assim, é ela que sustenta o sistema. Talvez por isso uma das ideias mais difundidas sobre o futebol francês também seja uma das menos precisas. O Institut National du Football (INF) de Clairefontaine, onde craques como Mbappé, Henry e Anelka se desenvolveram, não é uma fábrica de campeões. A realidade é mais complexa e, na minha opinião, mais interessante.

Clairefontaine é o símbolo de um ecossistema muito maior. Os centros regionais de formação, as academias dos clubes, os milhares de clubes amadores e a Direção Técnica Nacional formam uma rede conectada por referências comuns e por uma visão compartilhada da formação. A força do modelo francês não reside em um lugar, por mais emblemático que ele seja, mas na coerência entre todos esses elos. Há um ambiente pensado para o desenvolvimento, um clima de trabalho exigente e acolhedor e uma cultura que atravessa todo o percurso do jogador. Quando esses elementos se alinham, produzem algo que nenhuma infraestrutura isolada é capaz de produzir. É também por isso que continuo convencido da importância dos Pôles Espoirs (Polos Esportivos).

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* Franck Thivilier, diretor de performance de futebol da Arábia Saudita (SAFF), instrutor da Uefa e da AFC e ex-diretor técnico nacional adjunto da Federação Francesa de Futebol.

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