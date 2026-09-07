A fase de liga da temporada 2026/27 da Champions League começa nesta terça-feira, 8 de setembro, com seis jogos.
O destaque do dia fica por contra do duelo entre o maior campeão do torneio, o Real Madrid, e a campeã italiana Inter de Milão, no Santiago Bernabéu, a partir das 16h (de Brasília). O atual bicampeão PSG, por sua vez, estreia na quarta-feira, 9, diante do Slovan Bratislava, em Paris.
A Liga dos Canpeões segue em seu renovado formato, sem fase de grupos, com mais clubes (36 no lugar dos antigos 32) e mais jogos (189 ante 125), inaugurado na temporada 2025/26. Na fase de liga, cada participante faz ao menos oito jogos, contra adversários diferentes.
Ao término dessa fase, quem ficar entre o primeiro e o oitavo lugar garante vaga direta nas oitavas de final. Já os times entre a nona e a 24ª posição disputam um playoff para seguir adiante. Os times do 25º lugar para baixo dão adeus ao sonho continental. O mata–mata segue o padrão antigo.
A 72ª edição da Champions League tem final marcada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madrid, na Espanha. O Guia PLACAR da Champions, nossa edição de setembro, será lançado nesta semana.
Calendário da 1ª fase da Champions League
Saiba onde assistir aos jogos
Terça-feira, 8 de setembro
13h45 – AEK Atenas x LASK Linz
13h45 – Club Brugge x Aston Villa
16h – Porto x Manchester City
16h – Lille x Betis
16h – Borussia Dortmund x Villarreal
16h – Real Madrid x Internazionale
Quarta-feira, 9 de setembro
13h45 – Barcelona x Feyenoord
13h45 – Stuttgart x Viking
16h – Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava
16h – Liverpool x Atlético de Madrid
16h – Sporting x Galatasaray
16h – Napoli x Arsenal
Quinta-feira, 10 de setembro
13h45 – Fenerbahçe x Roma
13h45 – PSV Eindhoven x Shakhtar Donetsk
16h – Bayern de Munique x Bodø/Glimt
16h – Manchester United x Sabah
16h – Slavia Praga x Lens
16h – Como x RB Leipzig