A fase de liga da temporada 2026/27 da Champions League começa nesta terça-feira, 8 de setembro, com seis jogos.

O destaque do dia fica por contra do duelo entre o maior campeão do torneio, o Real Madrid, e a campeã italiana Inter de Milão, no Santiago Bernabéu, a partir das 16h (de Brasília). O atual bicampeão PSG, por sua vez, estreia na quarta-feira, 9, diante do Slovan Bratislava, em Paris.

A Liga dos Canpeões segue em seu renovado formato, sem fase de grupos, com mais clubes (36 no lugar dos antigos 32) e mais jogos (189 ante 125), inaugurado na temporada 2025/26. Na fase de liga, cada participante faz ao menos oito jogos, contra adversários diferentes.

Ao término dessa fase, quem ficar entre o primeiro e o oitavo lugar garante vaga direta nas oitavas de final. Já os times entre a nona e a 24ª posição disputam um playoff para seguir adiante. Os times do 25º lugar para baixo dão adeus ao sonho continental. O mata–mata segue o padrão antigo.

A 72ª edição da Champions League tem final marcada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madrid, na Espanha. O Guia PLACAR da Champions, nossa edição de setembro, será lançado nesta semana.

Copa do Mundo 2026 Tabela de grupos Classificado Repescagem (3º colocado) Eliminado J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · PTS pontos · % aproveitamento Grupo A- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 MéxicoAvança 3 3 0 0 6 0 6 9 100% VVVVD 2 África do SulAvança 3 1 1 1 2 3 -1 4 44% -DEVD 3 Coreia do SulEliminado 3 1 0 2 2 3 -1 3 33% --VDD 4 Rep. TchecaEliminado 3 0 1 2 2 6 -4 1 11% --DED Grupo B- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 SuíçaAvança 3 2 1 0 7 3 4 7 78% VVVED 2 CanadáAvança 3 1 1 1 8 3 5 4 44% EVDVD 3 BósniaEliminado 3 1 1 1 5 6 -1 4 44% -EDVD 4 CatarEliminado 3 0 1 2 2 10 -8 1 11% --EDD Grupo C- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 BrasilAvança 3 2 1 0 7 1 6 7 78% EVVVD 2 MarrocosAvança 3 2 1 0 6 3 3 7 78% VVEVD 3 EscóciaEliminado 3 1 0 2 1 4 -3 3 33% --VDD 4 HaitiEliminado 3 0 0 3 2 8 -6 0 0% --DDD Grupo D- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 Estados UnidosAvança 3 2 0 1 8 4 4 6 67% VVDVD 2 AustráliaAvança 3 1 1 1 2 2 0 4 44% -VDEE 3 ParaguaiEliminado 3 1 1 1 2 4 -2 4 44% DVEED 4 TurquiaEliminado 3 1 0 2 3 5 -2 3 33% --DDV Grupo E- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 AlemanhaAvança 3 2 0 1 10 4 6 6 67% -VVDE 2 Costa do MarfimAvança 3 2 0 1 4 2 2 6 67% -VDVD 3 EquadorEliminado 3 1 1 1 2 2 0 4 44% -DEVD 4 CuraçaoEliminado 3 0 1 2 1 9 -8 1 11% --DED Grupo F- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 HolandaAvança 3 2 1 0 10 4 6 7 78% -EVVE 2 JapãoAvança 3 1 2 0 7 3 4 5 56% -EVED 3 SuéciaEliminado 3 1 1 1 7 7 0 4 44% -VDED 4 TunísiaEliminado 3 0 0 3 2 12 -10 0 0% --DDD Grupo G- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 BélgicaAvança 3 1 2 0 6 2 4 5 56% EVVVD 2 EgitoAvança 3 1 2 0 5 3 2 5 56% EVEED 3 IrãEliminado 3 0 3 0 3 3 0 3 33% --EEE 4 Nova ZelândiaEliminado 3 0 1 2 4 10 -6 1 11% --EDD Grupo H- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 EspanhaAvança 3 2 1 0 5 0 5 7 78% VVVVV 2 Cabo VerdeAvança 3 0 3 0 2 2 0 3 33% -EEED 3 UruguaiEliminado 3 0 2 1 3 4 -1 2 22% --EED 4 Arábia SauditaEliminado 3 0 2 1 1 5 -4 2 22% --EDE Grupo I- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 FrançaAvança 3 3 0 0 10 2 8 9 100% VVVDD 2 NoruegaAvança 3 2 0 1 8 7 1 6 67% VDVVD 3 SenegalEliminado 3 1 0 2 8 6 2 3 33% -DDVD 4 IraqueEliminado 3 0 0 3 1 12 -11 0 0% --DDD Grupo J- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 ArgentinaAvança 3 3 0 0 8 1 7 9 100% VVVVD 2 ÁustriaAvança 3 1 1 1 6 6 0 4 44% -VDED 3 ArgéliaEliminado 3 1 1 1 5 7 -2 4 44% -DVED 4 JordâniaEliminado 3 0 0 3 3 8 -5 0 0% --DDD Grupo K- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 ColômbiaAvança 3 2 1 0 4 1 3 7 78% VVEVE 2 PortugalAvança 3 1 2 0 6 1 5 5 56% EVEVD 3 RD CongoEliminado 3 1 1 1 4 3 1 4 44% -EDVD 4 UzbequistãoEliminado 3 0 0 3 2 11 -9 0 0% --DDD Grupo L- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 InglaterraAvança 3 2 1 0 6 2 4 7 78% VVVDV 2 CroáciaAvança 3 2 0 1 5 5 0 6 67% -DVVD 3 GanaEliminado 3 1 1 1 2 2 0 4 44% -VEDD 4 PanamáEliminado 3 0 0 3 0 4 -4 0 0% --DDD Ver tabela completa →Crava no bolão →

Calendário da 1ª fase da Champions League

Saiba onde assistir aos jogos

Terça-feira, 8 de setembro

13h45 – AEK Atenas x LASK Linz

13h45 – Club Brugge x Aston Villa

16h – Porto x Manchester City

16h – Lille x Betis

16h – Borussia Dortmund x Villarreal

16h – Real Madrid x Internazionale

Quarta-feira, 9 de setembro

13h45 – Barcelona x Feyenoord

13h45 – Stuttgart x Viking

16h – Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava

16h – Liverpool x Atlético de Madrid

16h – Sporting x Galatasaray

16h – Napoli x Arsenal

Quinta-feira, 10 de setembro

13h45 – Fenerbahçe x Roma

13h45 – PSV Eindhoven x Shakhtar Donetsk

16h – Bayern de Munique x Bodø/Glimt

16h – Manchester United x Sabah

16h – Slavia Praga x Lens

16h – Como x RB Leipzig