Poucos imaginam que um técnico de Champions League teve a vida mudada por um programa de televisão. Essa é a história de Valdas Dambrauskas, técnico do Sabah Fk, time do Azerbaijão que fará a sua estreia na Champions 2026/27.

Em 2002, o treinador lituânio participou do programa “Quem quer ser um milionário”, em seu país. Com 25 anos, Dambrauskas ganhou cerca de 1100 euros no programa de perguntas e respostas e pôde financiar o sonho de sua vida. Ele usou o dinheiro para se mudar para a Inglaterra e estudar para se treinar técnico de futebol.

Em Londres, Dambrauskas entregava jornais e trabalhava como carteiro para se sustentar. Ao lado dos trabalhos comuns, o lituânio estudava Ciência do Esporte e Treinamento na London Metropolitan University. Durante o período na Inglaterra, o treiandor teve experiências nas bases de Manchester United, Fulham e Brenford.

A primeira oportunidade como técnico profissional foi com o Kingsbury London Tigers, time que em 2007 disputava a 9ª divisão inglesa. Depois, o treinador voltou à Lituânia para comandar seleções de base no país. Com o Žalgiris Vilnius, Dambrauskas conquistou uma sequência de títulos nacionais.

Durante sua carreira, o técnico teve passagens por clubes de diversos países, como Grécia, Chipre, Hungria e Croácia. Em 2025, chegou ao Sabah FK, do Azerbaijão e levou a equipe para o sonho de disputar a Champions League. A equipe eliminou TNS, KuPS, AGF e H. Be’er Sheva para chegar à fase de liga da competição.

O sorteio colocou a equipe estreante para jogar contra os grandes na competição: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villareal, Slavia Praga e Viking. Dambrauskas viverá o sonho de comandar seus jogadores em estádios históricos, como Old Trafford e o Emirates Stadium.