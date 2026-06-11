O Fulham, clube da Premier League, intensificou a busca por um novo treinador após a saída de Marco Silva, que assumiu o comando técnico do Benfica. A movimentação no mercado de transferências ganhou força nos últimos dias, com Abel Ferreira, do Palmeiras, e Álvaro Arbeloa, ex-Real Madrid, na mira do clube inglês. A informação é dos jornalistas Ben Jacobs e David Ornstein.

De um lado, o Palmeiras relata que o Fulham não entrou em contato com o clube para negociar com Abel Ferreira, segundo apuração do ge. Do outro, porém, Arbeloa tem negociações em estágio mais avançado com o clube inglês, tendo inclusive se reunido com a diretoria dos Cottagers, segundo o The Athletic.

Cenário da busca por novo treinador

Inicialmente, Kieran McKenna era apontado como o favorito para a vaga. No entanto, o treinador não avançou nas negociações. Com a desistência de McKenna, a diretoria do Fulham voltou ao mercado para analisar outras alternativas.

Além de Arbeloa e Abel, o Fulham também monitora outros nomes no mercado. Treinadores como Frank Lampard, do Coventry City, Hugo Oliveira, do Famalicão, e Ruben Amorim são algumas opções avaliadas para assumir o clube inglês.