O técnico Abel Ferreira espantou a crise com a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, que levou o Verdão às quartas de final da Copa Libertadores pela 14ª vez, um recorde. Na entrevista coletiva em Assunção na noite desta quarta-feira, 19, o treinador português desabafou sobre as pressões que cercam o futebol no Brasil e no mundo.

“Acho que o futebol, de modo geral, está doente. Por se não ganhar, és fraco. Se não ficares em primeiro, não prestas. O segundo [lugar] é uma merda e vamos por aí adiante. O futebol em geral, não é só o futebol brasileiro, está doente. Andamos todos obcecados com o sucesso, com o primeiro lugar, e pouca gente valoriza o esforço daqueles que tentam sempre para lá chegar”, discursou o treinador do Palmeiras, no cargo desde 2020.

“Vivemos num mundo, de forma geral, em que considero que o futebol anda doente. Anda doente pelos treinadores, anda doente pelos presidentes, anda doente pelos jogadores, anda doente pela imprensa”, prosseguiu. “Esse é um grupo com muito talento, mas só talento não ganha jogos. Se ganhasse, o Brasil era campeão todo ano. É preciso juntar esforço e talento. É um grupo novo. Que está a aprender o que é representar o Palmeiras e jogar no futebol brasileiro.”

“Se não prestarem atenção, vamos nos contaminar com o que está ao redor. A forma como andamos a ver o futebol é doentia. Se não for o melhor aluno na escola, se não der o retorno, o meu esforço não é valorizado? Chegar e competir sempre, por perder me faz um perdedor? Perdedor é o que desiste. Campeão jamais para de pedalar. É o que vou dizer aos nossos jogadores”, afirmou Abel.

O Palmeiras espera o confronto entre Mirassol e LDU para descobrir o seu adversário nas quartas. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1 e partida de volta acontece na próxima quinta, 20, às 19h (de Brasília), em Lima.