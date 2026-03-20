O técnico Abel Ferreira indicou que o Palmeiras terá alterações táticas e na escalação para o clássico contra o São Paulo, marcado para este sábado, 21, às 21h00 (de Brasília). O confronto, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre no Estádio do MorumBIS e coloca frente a frente os principais postulantes à liderança da competição.

Quais são os ajustes previstos para o Choque-Rei?

A decisão do treinador português visa corrigir fragilidades defensivas apresentadas em partidas recentes, como na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol. Abel busca maior equilíbrio no setor central para conter o ímpeto ofensivo do rival, que vive seu melhor início na era dos pontos corridos.

O São Paulo chega para o Choque-Rei como vice-líder, compartilhando a primeira posição justamente com o rival, somando 16 pontos em apenas seis jogos disputados. O Palmeiras, que conquistou o título do Campeonato Paulista, tenta usar o clássico para assumir o topo da tabela nacional de forma isolada e manter o embalo após a conquista estadual.

Quem deve atuar no time titular do Palmeiras?

Apesar das mudanças estruturais planejadas para reforçar a marcação, algumas peças-chave devem permanecer na formação inicial. Os reforços Marlon Freitas e Jhon Arias tendem a ser mantidos para dar sustentação ao plano de jogo. No ataque, Vitor Roque segue como a principal referência ofensiva da equipe alviverde.

As principais diretrizes táticas para o clássico incluem:

Reforço na compactação do círculo central;

Manutenção da base campeã paulista com ajustes pontuais de posicionamento;

Foco em transições defensivas rápidas para anular o volume de jogo tricolor.

Impacto do calendário em 2026

O confronto ocorre em um período atípico devido à antecipação do calendário do futebol brasileiro em 2026. Por conta da realização da Copa do Mundo e a nova agenda da CBF, o Brasileirão teve seu início programado para os meses de janeiro e fevereiro, o que aumenta o peso estratégico de clássicos realizados ainda no primeiro trimestre do ano.

A escalação definitiva do Palmeiras será confirmada oficialmente apenas uma hora antes do início da partida no MorumBIS. O resultado do duelo é visto como fundamental para as pretensões de título de ambos os clubes.