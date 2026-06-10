O Everton foi condenado a pagar 35 milhões de libras (cerca de R$ 243,5 milhões) ao Burnley por violações das Regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSR) da Premier League na temporada 2021/22. A decisão constata que o Everton violou as normas durante um período de três anos, de acordo com a BBC.

Decisão Histórica e Valores da Compensação

A compensação total é composta por 26 milhões de libras (cerca de R$ 180 milhões) em danos e 9 milhões de libras (cerca de R$ 62,5 milhões) em juros. Segundo a apuração, o Everton irá contestar a decisão “de forma vigorosa e completa”.

“Esta decisão cria um precedente perigoso e inviável para o futebol inglês, visto que se baseia no princípio de que um clube pode infringir as regras financeiras em qualquer momento do ano fiscal. O Everton acredita que a decisão do painel distorce as provas claras apresentadas pelos seus representantes legais e que o recurso será bem-sucedido”, escreveu o clube em comunicado, conforme registrado pela BBC.

O Burnley, que foi rebaixado da Premier League na temporada 2021/22, argumentou com sucesso que as infrações financeiras do Everton lhe concederam uma vantagem esportiva indevida, impactando diretamente suas chances de permanência na elite do futebol inglês.

Precedentes de Penalidades Financeiras

Esta não é a primeira vez que o Everton enfrenta penalidades por irregularidades financeiras. Anteriormente, o clube havia recebido uma dedução inicial de 10 pontos em 2023 por infrações semelhantes, penalidade que foi posteriormente reduzida para seis pontos após recurso.