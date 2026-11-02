O treinador português Vítor Pereira, que comandou o Flamengo e o Corinthians no Brasil, relembrou sua demissão do Nottingham Forest no final da última temporada. Em entrevista ao The Athletic, o comandante lamentou o encerramento repentino do vínculo.

“Foi uma surpresa total. Nunca ouvi nada que me fizesse sentir ou pensar que eles não estavam pensando em mim. No fim, eles tinham o direito de decidir o que queriam para o clube, e eu aceito isso. Mas a única coisa que não foi correta foi a forma como fizeram isso. Essa foi a única coisa que não foi justa”, revelou Vítor Pereira.

“Enviar um e-mail… dois minutos antes da meia-noite, quando já tínhamos organizado tudo para a pré-temporada.

Se me dissessem: ‘Vítor, mesmo que você já tenha organizado tudo, temos outra possibilidade…’, tudo bem, é futebol. Na minha carreira, trabalhei muitos anos em diferentes países, com diferentes culturas. Tenho muita experiência. E sei que o futebol às vezes é assim. Mas, tudo bem, eu não sou o tipo de pessoa que fica presa ao passado”, adicionou.

Treinador quer voltar à Premier League

Apesar do término repentino das atividades na equipe inglesa, o profissional segue atento ao mercado. Durante a entrevista, o português revelou que projeta um possível retorno ao futebol inglês e monitora tanto times da Premier League quanto outras equipes.

“Portugal é para viver e Inglaterra é para trabalhar. Estou à espera da chuva para começar a trabalhar. […] No último mês, comecei a trabalhar, comecei a analisar as equipes, as melhores equipes, não apenas da Premier League, mas as melhores equipes em geral, para tentar aprimorar minha visão de futebol, entender as novas táticas, as novas ideias de outros treinadores, criar novos exercícios. E essa é a maneira de elevarmos nosso nível”, iniciou.

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“[…] Meu objetivo no futuro é disputar títulos na Premier League. Se você analisar minha carreira, antes da seleção inglesa, quase sempre trabalhei para conquistar títulos. Preciso dar os passos certos para chegar a este nível na Premier League. Mas este é o meu objetivo”, finalizou.