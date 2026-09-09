O Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira, 9, a contratação do meia Alan Lescano, ex-Argentinos Juniors. O argentino de 24 anos é o quinto reforço do clube nesta janela e assinou contrato até dezembro de 2029. “Pipa”, como é chamado na Argentina, vestirá a camisa 22 do Cruzmaltino.
“Muito feliz por chegar ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro. Sei que é um grande clube, com uma linda torcida. Espero ser muito feliz com essa camisa”, disse Lescano, em nota publicada pelo Vasco.
Quem é Alan Lescano?
Formado no Gimnasia La Plata, da Argentina, Lescano fez sua estreia no futebol contra o Patronato, pela Copa da Liga Profissional, no dia 29 de abril de 2022, quando atuou por 15 minutos. O atleta ficou no clube até julho de 2023, onde anotou cinco gols e uma assistência em 30 jogos. O argentino também defendeu o Gimnasia II, equipe reserva do time de La Plata, onde marcou um gol em sete partidas disputadas.
Após sua passagem pelo Gimnasia, Lescano foi contratado pelo Argentinos Juniors. Por lá, o jogador registrou 27 gols e nove assistências em 123 partidas.
Após três anos na equipe de Buenos Aires, Lescano acertou sua transferência ao Vasco, clube que será o seu terceiro na carreira. De acordo com o ge, o time carioca pagou 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões) pelo meia.
Números de Alan Lescano
- 160 jogos
- 33 gols
- 10 assistências