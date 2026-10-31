O Brentford venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 neste sábado, 31, no estádio Gtech Community, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Inglês. Mesmo com menos posse de bola, os donos da casa garantiram o triunfo com um gol contra de Nikola Milenković e um tento de Igor Thiago.

Com o resultado, o Brentford chega a 14 pontos e assume a sexta colocação, enquanto o Nottingham Forest permanece na 19ª posição, com apenas seis pontos.

Vantagem mandante e volume visitante

O Nottingham Forest terminou a partida com maior presença ofensiva, registrando 58% de posse de bola e 15 finalizações totais, contra sete do Brentford. Apesar do volume, os visitantes esbarraram na falta de pontaria, acertando o alvo apenas uma vez, o que exigiu uma defesa do goleiro Kelleher.

O placar foi aberto aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Nikola Milenković marcou um gol contra, colocando o Brentford em vantagem. Pouco depois, aos 36 minutos, o próprio Milenković recebeu cartão amarelo.

Substituição decisiva e placar final

No segundo tempo, as duas equipes promoveram alterações. Pelo lado do Brentford, o técnico Keith Andrews colocou Jaidon Anthony no lugar de Dango Ouattara aos 27 minutos. A mudança foi fundamental para a definição do confronto: aos 31 minutos, Anthony deu a assistência para Igor Thiago marcar o segundo gol dos donos da casa.

O goleiro Sels, do Nottingham Forest, encerrou o jogo sem nenhuma defesa registrada, uma vez que a única finalização certa do Brentford na partida resultou no gol de Igor Thiago. A etapa final ainda teve cartões amarelos para Daniel Muñoz e James Mcatee, do Forest, e Michael Kayode, do Brentford.

Cenário no campeonato e próximos jogos

Contando este jogo, o Brentford soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo Campeonato Inglês, consolidando-se na parte de cima da tabela. A equipe volta a jogar no dia 8, contra o Brighton and Hove.

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Do outro lado, o Nottingham Forest vive um momento difícil, com quatro derrotas e um empate na mesma sequência recente da competição. O time tentará a recuperação no próximo sábado, 7, quando recebe o Manchester City.