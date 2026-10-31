O Bournemouth venceu o Leeds por 2 a 0 neste sábado, 31, no Vitality Stadium, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Inglês. Com gols de Francisco Evanilson e Amine Adli, os donos da casa confirmaram o bom momento na competição: contando este confronto, a equipe soma três vitórias nos últimos cinco jogos do torneio (balanço de 3V, 0E, 2D), ultrapassando o adversário direto na tabela de classificação.

Gol anulado e vantagem do Bournemouth

O confronto começou com um lance capital logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o Leeds teve um gol anulado após revisão do VAR. O Bournemouth respondeu e conseguiu abrir o placar aos 31 minutos: Francisco Evanilson marcou após receber assistência de Justin Kluivert.

Eficiência e golpe final nos acréscimos

Na segunda etapa, a postura das equipes refletiu os números da partida. O Leeds terminou o jogo com maior posse de bola (56%), mas finalizou apenas uma vez no alvo, exigindo uma defesa do goleiro Petrovic.

Por outro lado, o Bournemouth foi mais perigoso em suas investidas, finalizando cinco vezes no gol e obrigando Trafford a trabalhar em três oportunidades. A eficiência dos mandantes foi premiada nos acréscimos. Aos 49 minutos do segundo tempo, dois jogadores que saíram do banco de reservas definiram o placar: Eli Kroupi deu o passe para Amine Adli fechar a conta em 2 a 0.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Bournemouth, que tinha 9 pontos antes do jogo, chega a 12 e assume a sétima colocação do Campeonato Inglês. Já o Leeds estaciona nos 11 pontos e fica no nono lugar. Contando este jogo, a equipe visitante soma cinco partidas sem vitória no campeonato, com um balanço recente de 0V, 3E, 2D.

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O Bournemouth volta a campo na quinta-feira, 5, contra o Sparta Praha, pela Uefa Europa League, e no domingo, 8, enfrenta o Ipswich Town pelo Campeonato Inglês. O Leeds joga no sábado, 7, quando recebe o Tottenham, também pelo Campeonato Inglês.