O Sunderland empatou em 0 a 0 com o Leeds na tarde deste domingo, no estádio Of Light, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês. O resultado sem gols reflete o momento das equipes na competição: enquanto os donos da casa seguem amargando a última colocação na tabela, os visitantes somam mais um ponto e se mantêm na parte de cima da classificação.

Sunderland finaliza mais, mas para em Trafford

Mesmo na lanterna, o Sunderland, comandado pelo técnico Le Bris em um 4-2-3-1, tentou se impor diante de sua torcida. A equipe terminou a partida com ligeira vantagem na posse de bola (51%) e arriscou mais ao ataque, somando 15 finalizações totais contra nove do adversário. No entanto, das quatro bolas que foram na direção do gol, todas pararam nas defesas do goleiro Trafford, que garantiu o zero no placar para o Leeds.

Do outro lado, o time do técnico Farke, postado no 3-4-2-1, encontrou dificuldades para furar o bloqueio mandante. O Leeds acertou o alvo em três oportunidades, exigindo três defesas do goleiro Roefs. O confronto foi marcado por um jogo mais faltoso por parte dos visitantes, que cometeram 14 infrações contra nove dos donos da casa. A arbitragem distribuiu três cartões amarelos ao longo dos 90 minutos: Reinildo Isnard Mandava foi advertido pelo Sunderland no primeiro tempo, enquanto Ethan Ampadu e Jayden Bogle receberam cartão pelo Leeds.

Jejum de vitórias e situação na tabela

Com o empate, o Sunderland chega a cinco pontos em oito jogos e permanece na 20ª colocação do Campeonato Inglês. O resultado, ao menos, interrompe uma dura sequência de quatro derrotas consecutivas da equipe na competição (Bournemouth, Brighton, Manchester City e Arsenal), embora o jejum de vitórias nos últimos cinco jogos persista, com um balanço de um empate e quatro reveses. Já o Leeds vai a 11 pontos e ocupa o 7º lugar, registrando uma vitória, três empates e uma derrota em seu recorte mais recente de cinco partidas no torneio.

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As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado, 31. O Sunderland visita o Coventry City, enquanto o Leeds joga fora de casa contra o Bournemouth. Na sequência, na quinta-feira, 5, o Sunderland terá um compromisso internacional ao receber o Dinamo Zagreb, pela Europa League.