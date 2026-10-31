O Coventry City venceu o Sunderland por 3 a 1 na tarde deste sábado, 31, na Coventry Building Society Arena, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Em um confronto onde os visitantes tiveram maior controle da posse de bola, a eficiência nas finalizações foi o diferencial para os donos da casa, que construíram uma vantagem confortável antes de sofrerem o gol de honra na etapa final.

Eficiência dita o ritmo no primeiro tempo

A partida começou com o Coventry City, sob o comando do técnico Lampard, buscando se impor em casa. Logo aos 7 minutos, Victor Torp recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. No entanto, a postura da equipe se mostrou letal no ataque. Aos 17 minutos, Tatsuhiro Sakamoto abriu o placar para os mandantes.

Mesmo com o Sunderland terminando o jogo com 57% de posse de bola e 17 finalizações totais contra 12 do adversário, foi o Coventry quem acertou o alvo com mais precisão. Aos 37 minutos, Taiwo Awoniyi ampliou a vantagem, levando o 2 a 0 para o intervalo.

Vantagem ampliada e desconto de pênalti

Na volta para o segundo tempo, o cenário se manteve favorável aos donos da casa. Aos 52 minutos, Jack Rudoni marcou o terceiro gol do Coventry City, aproveitando assistência de Victor Torp. Pouco depois, o técnico Le Bris começou a mexer no Sunderland, promovendo substituições para tentar uma reação.

Aos 63 minutos, um lance capital deu esperanças aos visitantes: o VAR revisou a jogada e confirmou um pênalti a favor do Sunderland. Enzo Le Fée foi para a cobrança aos 67 minutos e converteu, diminuindo o prejuízo.

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Na reta final, a frustração tomou conta do time visitante, culminando na indisciplina de Omar Alderete, que recebeu cartão amarelo aos 94 minutos e, aos 99, foi expulso com cartão vermelho direto.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Coventry City chega a nove pontos e assume a 15ª colocação na tabela, somando agora três vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Sunderland vive um momento delicado: a equipe permanece na 20ª posição com apenas cinco pontos e acumula quatro derrotas e um empate em sua sequência recente na competição.

O Coventry City volta a campo na próxima sexta, 6, quando visita o Everton pelo Campeonato Inglês. O Sunderland, por sua vez, tem compromisso na quinta, 5, contra o Dinamo Zagreb, em casa, pela Uefa Europa League.