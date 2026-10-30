A vitória do Everton sobre o Newcastle por 3 a 1 pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa terminou em preocupação fora de campo para Thierno Barry. Enquanto o atacante se destacava no gramado com um gol e uma assistência, sua casa era invadida e alvo de furto na Inglaterra.

Invasão durante a partida e apelo da família

O imóvel estava vazio no momento do crime, já que os familiares do atleta acompanhavam o confronto no estádio. Em publicação nas redes sociais, Charlène, companheira do jogador, relatou o impacto emocional provocado pela invasão e fez um apelo público à comunidade local, oferecendo inclusive uma recompensa financeira para quem compartilhar informações que ajudem a identificar os assaltantes.

Exposição detalhada na internet

O incidente ocorreu cerca de duas semanas depois de Barry abrir as portas de sua residência para o influenciador Just Riadh em um conteúdo publicado no YouTube. No vídeo, que acompanhou a rotina do atacante, foi realizado um tour detalhado por cômodos internos, incluindo espaços de lazer como cinema particular e piscina coberta, levantando debates sobre a segurança e os riscos da exposição de atletas profissionais em plataformas digitais. O vídeo foi apagado após o incidente.