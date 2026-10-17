O goleiro argentino Emiliano Martínez precisou ser retirado de campo de maca neste sábado, dia 17, durante a partida entre Everton e Chelsea pela Premier League, após um choque de cabeça com o zagueiro Jarrad Branthwaite. Os dois atletas precisaram de atendimento imediato.

Depois de receber os primeiros socorros e ser imobilizado pela equipe médica, Dibu foi retirado de maca sob aplausos e deu lugar ao jovem goleiro belga Mike Penders. Segundo a BBC, ele foi levado ao hospital.

O departamento médico do Chelsea ainda não divulgou boletim médico detalhando a gravidade do problema físico ou uma estimativa de retorno do atleta aos gramados.

Branthwaite conseguiu terminar a partida, que terminou com vitória do Chelsea por 2 a 0, gols de Pedro Neto.