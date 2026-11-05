O técnico David Moyes confirmou que o meia-atacante Jack Grealish continua fora dos planos do Everton para o duelo diante do Coventry City, nesta sexta-feira, 6, pela Premier League. O atleta permanece afastado das partidas oficiais após sofrer sanção disciplinar interna.

O afastamento ocorreu após a ausência não justificada do atleta em uma sessão de treinamento do clube, antes do confronto contra o Newcastle United pela Copa da Liga Inglesa. Grealish também ficou fora da partida seguinte contra o mesmo adversário, pelo campeonato nacional, cumprindo a determinação da comissão técnica devido a “quebra de disciplina do clube”.

Declaração de David Moyes sobre o atleta

Em entrevista coletiva, o comandante escocês tratou da situação com cautela e confirmou que o meia segue indisponível no momento.

“Não, Jack não está disponível [contra o Coventry]. Não vou revelar o plano, mas voltaremos a trabalhar com o Jack em breve. Só precisamos esperar para ver como as coisas se desenrolam”, afirmou David Moyes em entrevista coletiva.

O jogador atua no clube de Liverpool por empréstimo concedido pelo Manchester City até o fim da temporada europeia.