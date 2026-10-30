O meia Jack Grealish, que atua emprestado pelo Manchester City, foi cortado pelo Everton e ficou fora da partida contra o Newcastle, válida pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O clube confirmou oficialmente que o atleta não foi relacionado em razão de uma infração ao código interno de disciplina.

Conforme apuração divulgada pela Sky Sports, o motivo da punição aplicada pelo técnico David Moyes foi a ausência não justificada do meio-campista em uma sessão de treinamento preparatória para a partida. Antes do ocorrido, o jogador já havia desfalcado o elenco diante do Arsenal por conta de um problema de saúde, após uma sequência de atuações entre os titulares.

Apesar do desfalque de última hora, a equipe de Liverpool superou o adversário em campo por 3 a 1 e assegurou a classificação para as quartas de final do torneio nacional. Os gols da vitória foram marcados por James Garner, Hayden Hackney e Thierno Barry, confirmando o avanço do time para enfrentar o Fleetwood Town na fase seguinte.