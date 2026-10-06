O atacante Kristian Shevchenko, filho do lendário ex-atacante Andriy Shevchenko, acertou sua transferência para o Sholing FC, equipe que disputa a sétima divisão do futebol inglês. O acerto com o jovem de 19 anos foi confirmado pelo clube sediado nos arredores de Southampton.

Formação nas categorias de base na Inglaterra

Kristian nasceu em Londres e iniciou sua trajetória nas categorias de base do Chelsea. Em dezembro de 2022, teve passagem pelas divisões formativas do Tottenham. Por lá, o filho de Andriy Shevchenko trabalhou com o ex-volante Yaya Touré.

Em julho de 2023, Kristian se transferiu para o Watford. Por lá, o jovem progrediu nas categorias de base e assinou contrato profissional em julho de 2025. Em maio, o atleta foi dispensado no clube.

No cenário internacional, o atacante já atuou pela seleção ucraniana de base. Kristian acumula minutos em torneios de desenvolvimento e no Mundial Sub-20 de 2025.

Novo desafio competitivo no Sholing FC

Em entrevista à BBC Radio Solent, o técnico Paul Doswell revelou que uma mudança recente na estratégia de contratações do clube foi o motivo do acerto com Kristian.

“A ideia partiu de alguns membros da nossa comissão técnica e dos seus contatos no futebol de base. Conversamos com Kristian na semana passada e ele está muito interessado em fazer parte do nosso modelo e ver se consegue entrar para a equipe e progredir na sua carreira no futebol conosco”, iniciou Doswell à BBC Radio Solent.

“Temos um plano concreto para o futuro: vamos contratar os melhores jogadores jovens que forem dispensados ​​por clubes profissionais e dar-lhes a oportunidade de jogar no futebol amador. Esperamos então que eles melhorem enquanto estiverem conosco e voltem a jogar na liga profissional”, complementou.