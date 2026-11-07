O Nottingham Forest mostrou que eficiência vale mais que controle de jogo ao vencer o Manchester City por 3 a 1 na tarde deste sábado, 7, no City Ground. Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, os donos da casa construíram o resultado com dois gols de Liam Delap e um de Jair Cunha, enquanto Rayan Cherki descontou.
O revés marca a terceira derrota consecutiva do City na competição.
Eficiência contra o domínio da bola
A equipe comandada pelo técnico Glasner, postada em uma formação 3-4-2-1, precisou de pouco tempo com a bola para definir o rumo do confronto. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Jair Cunha abriu o placar para o Nottingham Forest.
O Manchester City, sob o comando de Maresca, dominou a posse de bola — terminando o jogo com 78% e 752 passes trocados contra apenas 205 do adversário —, mas teve dificuldades para transformar o volume em gols. Aos 18 minutos, Xaver Schlager deu a assistência para Liam Delap ampliar a vantagem dos mandantes antes do intervalo.
City desconta, mas Delap define
Na volta para a segunda etapa, o Manchester City tentou reagir. Aos sete minutos, Rayan Cherki balançou as redes e recolocou os visitantes na partida.
No entanto, o Nottingham Forest manteve a solidez defensiva e aproveitou suas chances no ataque. Aos 28 minutos, Morgan Gibbs-White encontrou Liam Delap, que marcou seu segundo gol no jogo e o terceiro do Forest, selando o placar de 3 a 1.
O jogo terminou com quatro cartões amarelos para os donos da casa, todos no segundo tempo, e nenhum para o City.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Nottingham Forest chega a nove pontos e ocupa a 16ª colocação, recuperando-se após uma sequência negativa — contando este jogo, a equipe soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Manchester City estaciona nos 21 pontos, na vice-liderança, mas amarga a terceira derrota seguida na liga inglesa (duas vitórias e três derrotas no recorte recente).
O Nottingham Forest volta a campo dia 21, contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês. O Manchester City tentará a recuperação na mesma data, quando recebe o Fulham, também pela competição nacional.