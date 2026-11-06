O treinador do Manchester City, Enzo Maresca, comentou a fase do goleiro Gianluigi Donnarumma e tratou com serenidade a cobrança externa sobre o atleta após falhas em confrontos recentes. Questionado sobre as atuações do arqueiro italiano, o comandante adotou tom ponderado durante atendimento à imprensa: “Não é uma preocupação, mas é um erro”, afirmou.

Maresca destacou que o atleta mantém a calma no dia a dia e tem consciência sobre os lances em que falhou, lembrando que o balanço geral da temporada também reúne intervenções decisivas a favor da equipe.

“No geral ele está bem. Ele está bem relaxado no sentido de que reconhece que cometeu alguns erros, mas ao mesmo tempo também fez boas defesas. É apenas uma questão de equilíbrio – tentar evitar erros e continuar fazendo as coisas certas”, disse Maresca.

Elogios a Elliot Anderson

Perguntado sobre os bons números do volante Elliot, Maresca disse não estar surpreso com a adaptação do jogador ao clube e rasgou elogios ao jovem meio-campista.

“Conhecendo ele agora, não, porque é um garoto que quer aprender todos os dias. Como disse, sentamos juntos para ver os vídeos. Ele quer entender o jogo, aprender e evoluir. Para um treinador isso é um sonho. Você sabe da vontade dele de aprender”, finalizou.