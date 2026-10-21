O Manchester City venceu o AEK Atenas por 5 a 1 no Etihad Stadium, em partida válida pela fase de liga da Champions League. Após o duelo, o técnico Enzo Maresca elogiou o atacante Phil Foden, autor de três gols no duelo. Rayan Cherki e Elliot Anderson marcaram os outros dois tentos dos Citizens, enquanto Pilios diminuiu para o time grego.
“Fiquei muito satisfeito com o Phil (Foden), mesmo antes da expulsão, para ser sincero. Disse desde o primeiro dia que o considero um dos melhores jogadores ingleses, por diferentes motivos, nos últimos dois ou três anos. Ele não estava jogando suficientemente bem, mas sei o quanto é bom, por isso estamos apenas tentando ajudá-lo, porque temos a certeza de que ele vai nos ajudar nesta temporada”, iniciou Maresca em entrevista coletiva.
“De qualquer forma, sabemos que o Phil é um jogador de topo. E isso por diferentes motivos. Teve alguns problemas nos últimos dois anos, mas sei que ele vai nos ajudar. E o que vou dizer? É por isso que faço tanta questão de o ajudar a atingir o seu melhor nível”, finalizou.