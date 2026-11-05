O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, destacou o papel do atacante Erling Haaland após o triunfo por 3 a 2 sobre o RB Leipzig, em confronto válido pela Champions League. Em entrevista coletiva após o duelo, o comandante italiano exaltou a importância do norueguês para a equipe.
“Eu disse que ontem é sempre importante que ele [Haaland] esteja conectado no jogo. Sabemos que a qualquer ele pode nos ajudar e marcar gols. Hoje à noite também marcamos gols com diferentes jogadores. Criamos tantas oportunidades que, infelizmente, desperdiçamos. Mas, reforço, estou feliz com os três pontos, porque Champions League fora, na Alemanha, é sempre difícil”, afirmou Maresca.