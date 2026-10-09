Após o veredito de uma comissão independente sobre violações financeiras na Premier League, o técnico Enzo Maresca expressou respaldo à diretoria do Manchester City. Em entrevista coletiva, o treinador assegurou foco no ambiente interno e admitiu confiança no clube.

“Vim para este clube porque confio 100% no proprietário, no CEO, no diretor esportivo e em toda a estrutura do clube. Não tenho dúvida alguma sobre isso. […] Como eu disse, gostaria de falar dessa situação quando vencermos o recurso. Agora não faz sentido falar nada porque não tenho muitas informações, mas entendo o motivo de vocês estarem aqui querendo ouvir uma resposta. Mas não agora”, iniciou Maresca.

“Estamos prevendo o futuro. Vocês sabem que eu me preocupo com o jogo de amanhã (contra o Liverpool), daqui a dois ou três dias. Não sei o que acontecerá no futuro. A única coisa que digo é que acho justo, da parte de todos nós, respeitar o processo. Houve um veredito e há um recurso em andamento. Veremos o que acontece”, complementou.