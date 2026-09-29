A Premier League confirmou que o Manchester City foi considerado culpado de todas as 115 acusações de violações financeiras, ocorridas entre 2009 e 2017. A liga confirmou a informação, adiantada pelo portal The Athletic, em comunicado oficial nesta terça-feira, 29. O clube tem até o dia 2 de outubro para recorrer.

Segundo a organização do Campeonato Inglês, uma comissão independente constatou que o clube: organizou contratos ‘falsos’ com diversos parceiros comerciais; registrou contas falsas e ocultou a verdadeira situação financeira de seus auditores e reguladores do futebol; violou significativamente os limites de gastos tanto da Premier League quanto da Uefa e, durante a investigação da Premier League, cometeu múltiplas violações de seus deveres de cooperação e de máxima boa-fé com a Liga.

“Agora que as acusações foram comprovadas, a questão da sanção será tratada separadamente em uma audiência adicional com a Comissão independente. De acordo com as regras da Premier League, essa audiência permanecerá privada e confidencial até que a publicação do resultado seja permitida (…) A intenção do Conselho da Premier League é que todo o processo (incluindo quaisquer recursos e publicação das decisões relevantes) seja concluído o mais rápido possível”, afirmou a liga inglesa no comunicado.

Manchester City nega acusações e vai recorrer

Após o comunicado da Premier League, o clube inglês respondeu, em nota, dizendo estar “tão desapontado quanto surpreso”.

“O processo da Premier League continua em andamento, com elementos significativos inacabados. O Manchester City FC agora buscará as vias de recurso disponíveis, com base no fato de que a opinião contém erros materiais claros, de direito, princípio e fato, e é insegura. O Clube respeitou diligentemente o devido processo por oito anos, com base na condição de que o Conselho e a Direção da Premier League se comportariam como reguladores independentes, imparciais e justos, livres de influência partidária. O Clube obviamente está limitado no que pode dizer até que todos os procedimentos futuros estejam concluídos”, afirma o comunicado oficial do clube.