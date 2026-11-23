O Manchester United notificou oficialmente a Federação Inglesa de Futebol (FA) sobre a intenção de recorrer do cartão vermelho direto aplicado ao zagueiro Leny Yoro. A diretoria do clube de Old Trafford tenta reverter a punição para evitar que o defensor de 21 anos desfalque a equipe no próximo compromisso da Premier League. A informação é do canal britânico Sky Sports.

O episódio aconteceu logo aos oito minutos da derrota por 4 a 0 diante do rival Liverpool, confronto disputado em Anfield que marcou a estreia oficial do treinador Mauricio Pochettino à frente dos Red Devils. Yoro recebeu o cartão vermelho por derrubar o atacante Alexander Isak na entrada da área, lance interpretado pela arbitragem de campo como corte de uma oportunidade clara de gol.

Reclamações de Pochettino e análise de ex-árbitro

A punição provocou fortes críticas por parte de Mauricio Pochettino e do elenco do Manchester United após o encerramento do clássico. O treinador argentino sustentou que Isak havia perdido o controle da posse da bola e que a trajetória se dirigia diretamente às mãos do goleiro Senne Lammens. O comandante do United ainda apontou que a equipe teve um pênalti ignorado a seu favor pouco antes do cartão vermelho.

“A bola era do goleiro. Nessa situação, se você revisar o VAR, poderá ver com certeza que [Yoro] nunca teve a intenção de atingir Isak. Quando o domínio da bola era longo com o atacante, a bola ia para o goleiro, ele correu e caiu. No caso de Leny, não foi intencional. Se você olhar antes, no sexto minuto, Jacquet em Mbeumo. Semelhante? Não. Se você comparar as ações, aquilo foi pênalti”, analisou Pochettino à Sky Sports.

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Por outro lado, o ex-árbitro da liga Dermot Gallagher declarou durante o programa Ref Watch, da Sky Sports, que a decisão tomada pela arbitragem foi acertada. Na avaliação do especialista, o contato físico existiu, Isak mantinha a posse e a aplicação do cartão vermelho direto refletiu os critérios estabelecidos pelas regras da competição.

“Se você olhar do ponto de vista do árbitro, é falta? Esse é o primeiro passo. Sim. Ele está com a posse da bola? Desse ângulo, sim. Acho que a maioria das pessoas esperava um cartão vermelho. Teria sido uma surpresa durante o jogo se ele não tivesse sido mostrado”, pontuou Gallagher.