A expulsão de Leny Yoro logo aos oito minutos de jogo definiu os rumos do clássico deste domingo, 22, em Anfield. Pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool soube capitalizar a vantagem numérica, dominou o Manchester United e construiu uma goleada por 4 a 0.

O resultado impulsiona os mandantes para a zona de classificação da Champions League e agrava a crise da equipe comandada por Mauricio Pochettino, que segue afundada na zona de rebaixamento.

Expulsão e início avassalador

O lance capital da partida aconteceu no começo do primeiro tempo. Ronald Araujo fez um grande lançamento para Alexander Isak nas costas da zaga, e Yoro atropelou o atacante a um passo da grande área, recebendo o cartão vermelho direto.

O Manchester United ruiu rapidamente. Aos 10 minutos, na cobrança da falta originada pela expulsão, Dominik Szoboszlai soltou o pé no canto direito e abriu o placar sem chances para o goleiro Lammens.

O ímpeto do Liverpool não diminuiu e o segundo gol saiu logo na sequência, aos 13 minutos. Rio Ngumoha recebeu na ponta esquerda, passou pela marcação e cruzou para trás; Florian Wirtz finalizou girando, a bola bateu no travessão e entrou.

Desesperado na área técnica, Pochettino viu a equipe dele ser encurralada, precisando sacar o atacante Bryan Mbeumo aos 22 minutos para a entrada do zagueiro Harry Maguire na tentativa de recompor o sistema defensivo.

Controle absoluto e goleada consolidada

Com 63% de posse de bola e 28 finalizações totais, o Liverpool transformou o confronto em um ataque contra defesa. O placar só não foi mais elástico na primeira etapa porque Lammens fez boas intervenções, terminando o jogo com sete defesas, incluindo um milagre em chute de Isak na pequena área e outra grande defesa em bomba de Alexis Mac Allister.

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Do outro lado, o United assustou apenas em um chute de Youri Tielemans que desviou na zaga e quase enganou Alisson.

Na etapa final, a superioridade se refletiu em mais gols. Aos 21 minutos, Bradley Barcola escapou pela direita e cruzou rasteiro para Ngumoha, que pegou de primeira com força para fazer o terceiro.

Já na reta final, aos 37, a torcida gritava olé nas arquibancadas quando Van Dijk desarmou Matthijs de Ligt e tocou para Wirtz. O alemão achou um lindo passe para Víctor Muñoz, que havia saído do banco de reservas, bater de primeira e fechar a conta em 4 a 0.

Situação na tabela e próximos compromissos

Na tabela de classificação, o Liverpool chega a 21 pontos e assume a 4ª colocação do Campeonato Inglês. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Manchester United vive situação dramática: estacionado nos oito pontos, o time é o 19º colocado, na vice-lanterna, e acumula três derrotas e dois empates em sua sequência recente no torneio.

O próximo compromisso das duas equipes será na quarta-feira, 25, pela Uefa Champions League. O Liverpool visita o Club Brugge, enquanto o Manchester United vai a Portugal encarar o Sporting. Pelo Campeonato Inglês, o United joga no sábado, 28, contra o Brentford, em casa, e o Liverpool visita o Everton no domingo, 29.