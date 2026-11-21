O Arsenal visitou o Newcastle neste sábado (21), no St. James Park, e precisou suar para garantir um empate por 2 a 2, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Os visitantes saíram na frente, sofreram a virada no segundo tempo, mas conseguiram buscar a igualdade na reta final. O resultado mantém a equipe londrina no topo da tabela de classificação.
Vantagem visitante e resposta rápida
Apesar de atuar fora de casa, o Arsenal controlou a posse de bola desde o início, terminando a partida com 67% de domínio contra 33% dos mandantes. A superioridade na posse se transformou em vantagem no placar aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Eberechi Eze balançou as redes após receber assistência de Kai Havertz. O Newcastle, que cometeu 19 faltas ao longo do jogo contra apenas sete do adversário, tentou se reorganizar e promoveu três substituições no intervalo, com as entradas de Anthony Elanga, Valentino Livramento e Jacob Ramsey. A mudança de postura surtiu efeito logo no início da etapa complementar. Aos quatro minutos do segundo tempo, Harvey Barnes marcou para o Newcastle, aproveitando passe de William Osula. O ímpeto dos donos da casa continuou e, aos 17 minutos, a virada se concretizou: Malick Thiaw anotou o segundo gol da equipe, desta vez com assistência de Joe Willock.
Reação do líder e próximos compromissos
Atrás no marcador, o técnico Mikel Arteta mexeu no Arsenal aos 25 minutos, promovendo as entradas de Kepa Arrizabalaga na vaga do goleiro David Raya, além de Myles Lewis-Skelly e Christos Tzolis. Aos 33 minutos, a equipe visitante encontrou o gol de empate com Noni Madueke, que contou com assistência de Odegaard para fechar o placar em 2 a 2. Nos números finais, o Arsenal registrou 13 finalizações (quatro no gol) contra 12 do Newcastle (três no alvo), exigindo duas defesas do goleiro Horníček. Com o resultado, o Arsenal segue na 1ª colocação do Campeonato Inglês, agora com 28 pontos, e mantém uma sequência invicta de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do torneio. Já o Newcastle chega a 13 pontos e ocupa o 12º lugar, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas em seu recorte recente de cinco partidas na competição. O Arsenal volta a campo na próxima terça-feira (24/11), quando recebe o Borussia Dortmund pela UEFA Champions League. O Newcastle terá seu próximo compromisso no domingo (29/11), fora de casa, contra o Brighton and Hove, pelo Campeonato Inglês.