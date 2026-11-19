O Arsenal intensificou os movimentos no mercado da bola e retomou o interesse na contratação de Nico Williams, ponta do Athletic Bilbao. O clube londrino realizou novos contatos para avaliar as condições de negócio pelo campeão do mundo pela Espanha, que é alvo recorrente e bastante apreciado pelo técnico Mikel Arteta. A informação é do portal TEAMtalk.

A investida, contudo, envolve valores elevados para os padrões do mercado internacional. O atleta tem vínculo de longo prazo com o time basco, protegido por uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 649 milhões). Apesar das cifras exigidas, a diretoria dos Gunners mantém o nome do jovem atacante no radar para reforçar a ponta esquerda nas próximas janelas.

Segundo a apuração, o cenário esportivo atual do time basco pode pesar em uma eventual negociação. Williams almeja disputar a Champions League com frequência, enquanto o Athletic Bilbao enfrenta dificuldades na tabela de LaLiga para alcançar as vagas do torneio continental.

Ciente do momento, o clube inglês acompanha de perto o cenário, embora enfrente a concorrência de outras equipes importantes do futebol europeu. Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester United já avaliaram a contratação do ponta nos últimos anos.