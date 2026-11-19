A gestora de investimentos norte-americana Apollo Global Management encerrou as negociações para conceder um empréstimo de 2 bilhões de dólares (cerca de R$ 11,8 bilhões) ao Sheikh Mansour, proprietário do Manchester City. A decisão de interromper a operação ocorreu após a apuração de uma comissão independente da Premier League, que apontou 114 violações em regras financeiras por parte da equipe. A informação é da FourFourTwo.

O financiamento tinha como objetivo ampliar a liquidez do grupo esportivo controlado pelo Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. A iniciativa também buscava refinanciar linhas de crédito em aberto da rede internacional de clubes.

A Apollo, responsável pela gestão de mais de um trilhão de dólares em ativos, decidiu recuar do acordo diante da constatação de que a agremiação inglesa inflacionou receitas entre 2009 e 2018, o que gerou incertezas regulatórias sobre a holding.

Como o City Football Group reagiu ao bloqueio?

Segundo a apuração, documentos arquivados na Companies House revelam que o Sheikh Mansour realizou uma injeção de 131 milhões de dólares (cerca de R$ 776 milhões) em recursos próprios no conglomerado esportivo. O movimento aconteceu por meio de sua empresa Newton Investment and Development.

O City nega ter cometido qualquer irregularidade administrativa e aguarda a análise formal de sua apelação antes que sanções financeiras ou desportivas definitivas sejam aplicadas.