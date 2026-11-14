A atacante Vivianne Miedema voltou a disputar uma partida oficial neste sábado, 14, quase seis meses após sua última atuação, em 31 de maio. Recuperada de uma persistente lesão no joelho, a jogadora holandesa entrou no segundo tempo do clássico entre Manchester City e Chelsea, disputado em Stamford Bridge pela Superliga Feminina da Inglaterra.

Miedema entrou aos 18 minutos da etapa final na vaga de Sam Coffey e permaneceu em campo por cerca de meia hora. Embora tenha criado lances de perigo no setor ofensivo, a atleta não evitou a derrota do Manchester City por 1 a 0, definida pelo gol de Sandy Baltimore no fim do primeiro tempo.

O resultado representou o primeiro revés do Manchester City na atual edição da liga inglesa, provocando a perda da liderança do torneio justamente para o Chelsea.

Maior artilheira da história da seleção holandesa com 104 gols em 132 partidas, Miedema busca readquirir ritmo de jogo visando à repescagem europeia para a Copa do Mundo. A seleção enfrentará a Eslovênia em confrontos marcados para os dias 1 e 5 de dezembro, quando a comissão técnica avaliará a condição física da jogadora para atuar como titular.