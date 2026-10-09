O presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, comentou sobre a relevância do centro de treinamento dedicado à equipe principal feminina e a cultura de integração do clube. De acordo com o dirigente, a estrutura é a melhor do país e comprova o compromisso contínuo da diretoria com a modalidade.

Além da infraestrutura física, o dirigente apontou a convivência diária entre os elencos no mesmo centro técnico como um dos pilares do trabalho. Segundo ele, o espírito, a união e a camaradagem compartilhados por todas as equipes dentro do mesmo campus representam o diferencial que torna o clube único.

Al Mubarak enfatizou que o impacto do espaço vai além da parte física, destacando a convivência diária no mesmo centro técnico. Segundo ele, o espírito, a união e a camaradagem compartilhados por todas as equipes dentro do campus representam o diferencial que torna o clube único. O presidente citou como exemplo a postura das atletas ao assistirem juntas, pela televisão, à definição da conquista nacional recente.

Estrutura do centro de treinamento

Instalado no complexo da City Football Academy, o local teve um investimento de cerca de 10 milhões de libras (entre R$ 60 e R$ 67 milhões) e possui 1.579 metros quadrados de área construída. O projeto, desenvolvido em alinhamento com jogadoras e comissão técnica para a rotina de alto rendimento, conta com:

Academia de padrão profissional;

Setores para fisioterapia, reabilitação física e prevenção de lesões;

Instalações voltadas para hidroterapia e recuperação;

Áreas de convivência e sala de troféus;

Acesso direto ao Joie Stadium, estádio com capacidade para 7 mil pessoas utilizado pela equipe.

Assista ao vídeo com e as falas do presidente

O vídeo a seguir traz as declarações de Khaldoon Al Mubarak sobre o projeto:

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