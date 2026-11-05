A cidade de Fortaleza apresentou candidatura junto à Fifa para sediar o torneio de repescagem que definirá as últimas três vagas para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O torneio eliminatório está agendado para ocorrer entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027. Para abrigar os confrontos decisivos, a capital cearense indicou o Estádio Presidente Vargas (PV), localizado no bairro Benfica.

A indicação do PV ocorre em função do compromisso da Arena Castelão no mesmo período, uma vez que o principal estádio do estado passará por intervenções de melhoria em sua estrutura e receberá as partidas finais do Campeonato Cearense de 2027, agendadas para os dias 28 de fevereiro e 7 de março.

A infraestrutura hoteleira e a capacidade logística de Fortaleza são avaliadas positivamente pela comissão organizadora da entidade internacional, que também analisa a opção de realizar a repescagem em outro país neutro.

O Estádio Presidente Vargas já havia sido vistoriado por técnicos da Fifa para atuar como local oficial de treinamento durante o Mundial. Com a proposta para sediar as partidas decisivas da repescagem, a praça esportiva passará por uma nova avaliação para atestar o cumprimento dos requisitos exigidos para confrontos internacionais.

Fortaleza integra a lista das oito cidades-sede confirmadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil — ao lado de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A Arena Castelão está confirmada para abrigar nove partidas ao longo do torneio continental, incluindo eventual duelo da seleção brasileira a partir da fase de quartas de final. Em junho deste ano, a capital cearense estabeleceu o recorde de público em amistosos da seleção feminina no país, com mais de 55 mil torcedores presentes no confronto diante dos Estados Unidos.