A Netflix deu início às gravações de um filme documental dedicado à trajetória da atacante Marta, com foco em sua preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A produção pretende registrar os bastidores físicos e mentais da atleta de 40 anos em uma caminhada que pode marcar sua despedida oficial da seleção brasileira diante da torcida nacional. Retornando de lesão, Marta não integrou a última convocação do técnico Artur Elias.

O documentário também fará uma retrospectiva detalhada dos 25 anos de carreira profissional da camisa 10, desde seus primeiros passos no interior de Alagoas até sua consolidação como uma das maiores referências do esporte mundial.

Marta é a maior artilheira da história da seleção brasileira feminina e conquistou o prêmio de melhor do mundo pela Fifa em seis ocasiões, além de disputar seis edições de Jogos Olímpicos e seis Copas do Mundo.

Além de acompanhar os treinos e o cotidiano atual da jogadora, a obra trará entrevistas e depoimentos inéditos sobre momentos decisivos de sua vida dentro e fora dos gramados.

Carregando imagem 16 fotos 01 / 16 Marta, do Brasil, durante jogo entre Brasil x Alemanha partida válida pelo futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Pequim, no Estádio Olímpico de Shenyang - Alexandre Battibugli/PLACAR

Bastidores da produção e equipe técnica

O longa documental conta com direção da cineasta Eliza Capai e roteiro desenvolvido por João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque. A produção é assinada pela Conspiração Filmes, sob produção executiva de Renata Brandão, Luisa Barbosa e Andrucha Waddington, com direção de fotografia de Helen Braga.

O anúncio do documentário coincide com a etapa final de outra produção sobre a carreira da atleta: uma cinebiografia dramática estrelada pela atriz Alice Carvalho e dirigida por Andrucha Waddington. O filme de ficção está programado para estrear nas salas de cinema em abril de 2027, antecedendo os compromissos do Mundial e ampliando as homenagens ao legado histórico construído pela Rainha do Futebol.