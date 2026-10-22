A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 22, que destinará 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,6 milhões na cotação atual) a cada uma das seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
A verba, aprovada pelo Bureau do Conselho da entidade, tem como objetivo custear a preparação das equipes e ficará à disposição das respectivas federações nacionais antes de dezembro deste ano.
A medida integra um pacote econômico mais amplo voltado ao fortalecimento e à profissionalização do futebol feminino, prevendo aportes direcionados a seleções, clubes e atletas envolvidas no torneio.
Segundo a Fifa, as jogadoras que disputarem o Mundial no Brasil contarão com a mesma estrutura e nível de serviços logísticos e operacionais oferecidos aos atletas na edição masculina de 2026.
Além disso, a entidade estabeleceu que eventuais superávits financeiros gerados pelo torneio serão revertidos para as federações participantes e para o incremento dos valores mínimos garantidos diretamente às futebolistas.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 marcará a primeira edição da história do torneio realizada na América do Sul. A escolha do país sede e os investimentos anunciados visam consolidar a expansão da modalidade e elevar os padrões de competitividade e infraestrutura do esporte em todo o continente.