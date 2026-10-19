A Uefa estabeleceu um prazo de duas semanas para que a Fifa apresente documentos e esclarecimentos sobre o plano de venda de direitos comerciais da Copa do Mundo.

Quais pontos a entidade europeia questiona?

O secretário-geral da entidade europeia, Theodore Theodoridis, encaminhou uma correspondência oficial a Mattias Grafström, secretário-geral da federação internacional. A carta foi acompanhada por um dossiê de oito páginas que reúne mais de 50 perguntas sobre decisões administrativas e financeiras acumuladas nos últimos doze meses.

Entre os tópicos abordados estão a proposta de alienação de 20% de direitos comerciais, controvérsias de registro como a do atacante Folarin Balogun, relações institucionais e os preparativos para a eleição presidencial da entidade internacional. A manifestação ocorreu após reunião do Conselho da Fifa em Zurique, na qual o presidente Gianni Infantino solicitou formalização por escrito das pendências.

O que diz a cobrança enviada a Mattias Grafström?

A confederação continental rejeitou adiar o debate para a sessão de 16 de dezembro em Doha e fixou a data de 2 de novembro para a entrega formal das respostas acompanhadas da documentação comprobatória.

“Essas explicações não começaram a abordar de forma satisfatória uma série de questões fundamentais levantadas pelos membros do Conselho. Outras permanecem sem resposta, e as informações e documentações solicitadas não foram fornecidas”, afirmou Theodore Theodoridis, secretário-geral da Uefa, em carta enviada ao secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström.