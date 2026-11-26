A Fifa confirmou nesta quinta-feira, 26, ter sido alvo de um ataque cibernético criminoso que resultou no acesso não autorizado a dados pessoais e comerciais. Em comunicado enviado a veículos de imprensa, a entidade afirmou que atua em conjunto com autoridades competentes e forças policiais para conter os danos.

Como aconteceu a invasão aos sistemas

Os criminosos conseguiram acessar as redes internas ao se passarem por funcionários da organização, dispensando a exploração de uma falha de software direta. A técnica envolveu engenharia social para obter credenciais legítimas de acesso.

Um grupo autodenominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) reivindicou a autoria da invasão e alegou ter capturado mais de 12 gigabytes de arquivos confidenciais. A federação internacional não confirmou o volume total nem a integridade dos documentos citados pelos invasores.

“A Fifa confirma que foi vítima de um ataque cibernético criminoso que resultou no acesso não autorizado a um conjunto limitado de informações pessoais e comerciais.A Fifa está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes, incluindo as forças policiais”, inicia a nota publicada pela entidade.

O que diz a entidade sobre o vazamento

No comunicado divulgado à imprensa, a instituição repudiou a divulgação não autorizada de registros corporativos e informações privadas, além de classificar o ato como “violação grave de privacidade”.

“A FIFA condena veementemente a obtenção e publicação ilegais de informações, em particular dados pessoais. Tais ações constituem uma violação grave e inaceitável da privacidade e podem ter consequências significativas para os indivíduos envolvidos”, completa o comunidado.