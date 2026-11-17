O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, oficializou sua candidatura para disputar a presidência da Fifa contra o atual mandatário, Gianni Infantino, nesta terça-feira, 17. A eleição máxima da entidade está programada para março.

Diallo recebeu respaldo formal do executivo da FFF e contou com forte articulação internacional de bastidores. A decisão de entrar na disputa ocorreu após convites da cúpula da Uefa e de seu presidente, Aleksander Ceferin.

Nascido em 1963 e formado em direito, Diallo está no comando da federação francesa desde 2023, mesmo ano em que passou a integrar o Comitê Executivo da entidade máxima do futebol europeu.

Ao consolidar seu projeto para o comando do futebol mundial, o dirigente francês manifestou descontentamento com o modelo de governança atual conduzido por Infantino. Segundo Diallo, o cenário internacional demanda transformações institucionais urgentes, afirmando que a comunidade esportiva busca o fim de uma liderança solitária nas decisões globais.

Quantos votos são necessários para a eleição?

Para vencer o pleito da entidade, o postulante precisa alcançar o apoio mínimo de 106 federações filiadas. O dirigente francês declarou estar confiante para o processo eleitoral: “Já parto de 55 votos”, número de federações filiadas à Uefa

Além da base continental garantida pela federação europeia, Diallo destacou que mantém conversas e pretende buscar os votos complementares necessários, afirmando já ter recebido acenos favoráveis e sinais de consenso de federações de outros continentes.