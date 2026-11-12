A Fifa oficializou nesta quinta-feira, 12, a remoção do São Paulo de sua lista de clubes punidos com o transfer ban — sanção que impede o registro de novos jogadores. A punição estava ativa em decorrência de uma dívida antiga com um dos empresários do meia argentino Giuliano Galoppo, que defendeu o clube entre 2022 e 2025.

A diretoria tricolor já havia efetuado o pagamento da pendência, avaliada em 300 mil dólares (R$ 1,5 milhão), na semana passada e aguardava apenas a atualização do sistema e o reconhecimento formal por parte da entidade máxima do futebol.

A quitação do débito evitou um prejuízo esportivo imediato e grave para a equipe. Caso o valor não fosse pago até o final deste mês de novembro, o São Paulo seria punido administrativamente com a perda de seis pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Os recursos utilizados para sanar o débito vieram de uma injeção financeira recente no caixa do clube. Nos últimos dias, o São Paulo recebeu um adiantamento de R$ 50 milhões da Ticketmaster, quantia que foi destinada não apenas para quitar a cobrança do agente de Galoppo, mas também para abater dívidas com o atual elenco e regularizar outras contas.

A passagem de Galoppo

Galoppo foi contratado em julho de 2022 junto ao Banfield, da Argentina. Na ocasião, o custo total da operação girou em torno de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32 milhões na cotação da época), englobando taxas e comissões. Pelo time do Morumbis, o meia argentino acumulou 60 partidas oficiais e anotou dez gols.

Publicidade Continua após a publicidade

A passagem do atleta pelo São Paulo se encerrou em 2025, quando foi negociado por empréstimo com o River Plate, da Argentina, em uma operação de mercado que viabilizou as contratações do lateral-esquerdo Enzo Díaz e do atacante Gonzalo Tapia pela equipe paulista. Atualmente, Galoppo atua no futebol norte-americano, defendendo as cores do Atlanta United.