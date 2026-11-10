O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pode ter de responder a intimações formais do Congresso dos Estados Unidos a partir de janeiro, segundo o jornal Telegraph, após a posse da nova formação da casa, que será liderada pelos democratas.

A Comissão Judicial da Câmara acompanha investigações que examinam contatos mantidos entre o mandatário da entidade e figuras políticas norte-americanas. Entre os tópicos analisados estão temas relativos a autorizações de trabalho, documentação fiscal e propostas comerciais ligadas a torneios de futebol internacional sediados no país.

Os parlamentares americanos buscam avaliar eventuais conflitos e a regularidade das interações institucionais da federação internacional em solo americano.

A direção da federação máxima do futebol negou qualquer irregularidade nos processos sob análise das comissões americanas. A entidade pontuou que despesas de ordem privada e de pessoal doméstico atribuídas a Infantino são custeadas diretamente pelo próprio dirigente.

Os desdobramentos políticos em Washington coincidem com o período em que Infantino conduz articulações para a sua permanência no comando da entidade máxima do esporte na eleição marcada para o ano que vem.