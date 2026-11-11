O técnico português Vítor Pereira voltou a falar sobre a sua polêmica passagem pelo Flamengo, ocorrida no início de 2023. Em entrevista ao portal ZeroZero, de Portugal, o treinador reconheceu que a decisão de assumir a equipe rubro-negra logo após a sua saída do Corinthians foi precipitada e a classificou como um “erro tremendo”, destacando o alto nível de esgotamento na época.
“Houve aquela passagem pelo Flamengo, já com os meus níveis de energia completamente a zeros. Tive duas semanas de descanso e iniciei outra época, não sei com quantos títulos para jogar. Foi um erro tremendo. Eu estava desgastadíssimo, precisava recuperar a minha energia, precisava ter vindo para casa e, depois, se tivesse de voltar, voltava”, revelou o treinador.
A transferência para o clube carioca gerou grande repercussão no final de 2022. Na ocasião, o técnico optou por não renovar o seu contrato com o Corinthians sob a justificativa de que precisava retornar a Portugal para acompanhar problemas familiares. No entanto, cerca de um mês após a despedida, aceitou a proposta do Flamengo, seduzido pela possibilidade de disputar diversos títulos na temporada seguinte.
Demitido após apenas 18 jogos no comando da equipe e sem levantar taças, VP atribuiu o baixo rendimento do time à total falta de tempo para implementação de seu trabalho em meio a um calendário apertado.
Sob o seu comando, o Flamengo acumulou frustrações em sequência: perdeu a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, caiu nas semifinais do Mundial de Clubes para o Al-Hilal e amargou o vice-campeonato do Campeonato Carioca para o rival Fluminense.
“Não tivemos tempo de preparar nada porque, logo na primeira ou segunda semana, já estávamos a disputar a final da Supertaça, com o Palmeiras. Mais uma semana ou duas e já estávamos a disputar o Mundial de Clubes. Sem poder treinar, foi impossível. Eu nem pude começar a treinar”, argumentou o português.
A falta de tempo foi agravada pelo fato de o treinador ter enviado seus auxiliares ao Rio de Janeiro de forma antecipada para iniciar os trabalhos com o elenco, uma vez que o próprio Vítor Pereira ainda possuía contrato em vigor com o Corinthians até a virada do ano, impedindo sua apresentação imediata.