O Atlético Mineiro divulgou novas atualizações sobre a logística e a venda de ingressos para a grande final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Boca Juniors no estádio Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia. O setor destinado à torcida atleticana já contabiliza mais de 8 mil bilhetes adquiridos, segundo os dados parciais informados pelo clube.

A diretoria atleticana adotou cautela ao ressaltar que a totalidade dos bilhetes comercializados atrás dos gols não possui garantia absoluta de pertencimento exclusivo a torcedores do Galo. Embora o sistema de compra exija o preenchimento de dados como o CPF — ferramenta que auxilia no filtro de nacionalidade e preferência clubística —, a comercialização aberta pela Conmebol não assegura 100% de restrição.

Para tentar facilitar o deslocamento da torcida até a Colômbia, a diretoria atleticana buscou viabilizar voos charter diretos saindo de Belo Horizonte. No entanto, a tentativa esbarrou nos custos proibitivos da operação, que poderiam alcançar a cifra de 900 mil dólares (R$ 4,5 milhões), inviabilizando o projeto nos moldes inicialmente planejados.

Diante da alta complexidade logística, o Galo estruturou alternativas com o apoio de parceiros para auxiliar torcedores na viagem decisiva:

O clube viabilizou auxílio financeiro, em parceria com patrocinadores, para custear a ida de 60 integrantes de torcidas organizadas, garantindo a presença dos instrumentos musicais da bateria na Colômbia, com um montante totalizado em R$ 500 mil.

Além disso, subsidiou parte dos custos de passagens para um voo fretado voltado a 50 sócios-torcedores, fixando o valor do pacote em R$ 7.900 — que inclui, como cortesia, o ingresso para a decisão.

A instituição também reservou 113 entradas gratuitas para os primeiros sócios da modalidade Galo na Veia que comparecerem à Central de Atendimento mediante a comprovação antecipada de aquisição de passagens aéreas e reserva de hospedagem em Barranquilla.

A final da Sul-Americana reunirá as duas equipes em jogo único no território colombiano, em confronto que mobiliza a torcida atleticana em busca de mais um título internacional para o clube.