Neste sábado, a Conmebol anunciou que a final da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Boca Juniors, em 21 de novembro, será às 19h30 — meia hora antes do horário divulgado em um primeirto momento.

A decisão terá como palco o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. A venda de ingressos começou na última sexta-feira, 30, para o público geral.

Um nova data será anunciada pela entidade máxima do futebol sul-americano para venda exclusiva a torcedores do Galo e do Boca.

Preços dos ingressos

Categoria 1 (Público Geral): U$ 250 (R$ 1337 na cotação atual);

U$ 250 (R$ 1337 na cotação atual); Categoria 2 (Público Geral): U$ 180 (R$ 963 na cotação atual);

U$ 180 (R$ 963 na cotação atual); Categoria 3 (exclusiva para torcedores dos clubes finalistas): U$ 90 (R$ 481 na cotação atual).

As entrada devem sera adquiridas exclusivamente por meio da plataforma oficial de vendas do evento. Torcedores dos finalistas já podem realizar pré-cadastro para agilizar a futura compra.