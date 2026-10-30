Apoiado em um gol logo nos minutos iniciais, o Cruzeiro superou o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 29, na Arena MRV. Em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe visitante foi letal em sua primeira grande chance e contou com um sistema defensivo sólido para garantir o resultado. Com o triunfo, o Cruzeiro chega a 57 pontos e se isola na terceira colocação da tabela. Já o Atlético-MG, que estaciona nos 50 pontos, permanece no sétimo lugar da competição.

Gol relâmpago e eficiência celeste

A postura ofensiva do Cruzeiro nos primeiros movimentos definiu o rumo do clássico. Logo aos quatro minutos, Arroyo avançou pela direita e cruzou para a área; demonstrando faro artilheiro, Kaio Jorge antecipou a zaga atleticana e marcou o único gol do jogo. Mesmo terminando a partida com menor posse de bola (45% contra 55%), o time visitante foi muito mais perigoso em suas investidas e exigiu bastante do sistema defensivo rival.

O placar só não foi ampliado na primeira etapa graças à grande atuação do goleiro Gabriel Delfim. O camisa 1 do Atlético-MG viu sua equipe ser atacada e terminou a partida com cinco defesas, destacando-se nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47 minutos, ele fez uma linda intervenção no cantinho após desvio de Matheus Pereira no alto e, logo na sequência, espalmou um arremate perigoso de Arroyo.

Susto em campo e pressão sem pontaria

O segundo tempo foi marcado por um momento de grande tensão na Arena MRV. Aos nove minutos, o zagueiro Vitão, do Atlético-MG, chocou-se com o próprio goleiro Gabriel Delfim e precisou deixar o gramado de ambulância, com suspeita de lesão na região cervical. Léo Duarte entrou em seu lugar para recompor a defesa.

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Com a bola rolando novamente, o Atlético-MG tentou encurralar o adversário em busca do empate, mas esbarrou na falta de precisão. Apesar de igualar o Cruzeiro no número total de finalizações (17 para cada lado), o time da casa acertou o alvo apenas duas vezes. Nas raras oportunidades em que a bola foi na direção da meta, o goleiro Otávio demonstrou segurança, como na cobrança de falta direta de Maycon aos 25 minutos. O clássico seguiu tenso até o fim, refletindo-se no número de faltas (10 para cada lado) e nos cartões amarelos: dois para os mandantes e cinco para os visitantes.

Sequência e próximos compromissos

O resultado confirma o excelente momento do Cruzeiro no campeonato. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. O Atlético-MG, por outro lado, amarga sua segunda derrota consecutiva no torneio, acumulando um balanço recente de duas vitórias, um empate e dois reveses.

As equipes agora voltam suas atenções para os próximos desafios. O Atlético-MG entra em campo no domingo, 1, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Já o Cruzeiro terá uma semana de preparação até receber o Bahia na próxima quinta-feira, 5, em mais uma rodada do Brasileiro Série A.