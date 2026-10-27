Em uma partida eletrizante no Maracanã na noite desta segunda-feira, 26, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 2, no encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não apenas recolocou o Rubro-Negro na liderança da competição, como também garantiu matematicamente a equipe na próxima edição da Copa Libertadores, restando seis jogos para o fim do torneio.

Susto inicial e virada rubro-negra

Apoiado por mais de 60 mil torcedores, o time carioca tomou a iniciativa, mas foi surpreendido logo aos sete minutos do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque pela direita, Angelo Preciado serviu Bernard, que bateu no contrapé de Rossi para abrir o placar. A desvantagem intensificou o volume ofensivo dos donos da casa, que esbarraram em uma grande atuação do goleiro Gabriel Delfim, autor de seis defesas na partida. A insistência deu resultado aos 34 minutos, quando Gonzalo Plata aproveitou cruzamento de Varela e contou com o atraso do goleiro atleticano para empatar. Pouco depois, aos 41, Arrascaeta tabelou com Samuel Lino e bateu cruzado de canhota para virar o jogo antes do intervalo.

Empate mineiro e domínio nas estatísticas

Na volta para a segunda etapa, o panorama de controle carioca se manteve, refletido nos números finais: 65% de posse de bola e 28 finalizações contra apenas cinco dos visitantes. No entanto, o Atlético-MG mostrou eficiência. Aos 14 minutos, na terceira finalização da equipe no jogo, Victor Hugo inverteu para Renan Lodi, que entrou livre na área e bateu bonito para igualar o marcador em 2 a 2. O empate parcial tirava o Flamengo da ponta da tabela, forçando o técnico Leonardo Jardim a fazer mudanças ofensivas.

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Decisão nos acréscimos e situação na tabela

A reta final foi de pressão total do Flamengo, com direito a 14 escanteios a favor e nenhum contra ao longo do confronto. Aos 51 minutos do segundo tempo, a insistência foi recompensada: Renan Lodi cometeu falta em Léo Pereira dentro da área. Após revisão do VAR, o pênalti foi confirmado. Jorge Carrascal cobrou no cantinho aos 54 minutos e decretou a vitória. Com o triunfo, o Flamengo chega a 70 pontos, reassume a liderança e garante terminar no mínimo na faixa de classificação da Libertadores. Contando este duelo, a equipe soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Série A. Já o Atlético-MG permanece na sexta colocação, com 50 pontos, registrando três vitórias, um empate e uma derrota em seu recorte recente no campeonato.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 26, para clássicos estaduais pelo Brasileirão. O Flamengo visita o Vasco, enquanto o Atlético-MG recebe o Cruzeiro.