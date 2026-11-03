A decisão da Copa Sul-Americana de 2026 entre o Atlético-MG e o Boca Juniors ganhou ampla repercussão no noticiário esportivo da Argentina. Veículos de comunicação do país vizinho analisam os pontos fortes do Galo, mas não deixam de citar a má fase vivida pela equipe.

O Atlético-MG vem de duas derrotas, uma no clássico contra o Cruzeiro e outra diante do Grêmio, pela Copa do Brasil. O tricolor gaúcho luta contra o rebaixamento no Brasileirão e venceu por 2 a 0 na partida de ida das semifinais da competição.

Má fase do Atlético-MG é boa notícias para o Boca

Considerado um dos principais veículos esportivos da Argentina, o Diario Olé estampou em sua manchete a frase “Boca sorri”, ao falar sobre os recentes tropeços do Atlético-MG. Segundo a análise do jornal, o Gslo tem tido dificuldades para “levantar a cabeça” e reencontrar o caminho das vitórias. Tudo isso a menos de um mês da decisãoo

Do outro lado, Boca Juniors vem de quatro vitórias seguidas, sendo a última delas no clássico em cima do River Plate,

pelo Torneio Clausura, e que garantiu vaga do time argentino na Libertadores de 2027. No meio da sequência positiva está a vitória em cima do Vasco, que classificou o time para a final da Sul-Americana.

Como a imprensa argentina analisa o elenco alvinegro?

Para Olé, destacou o desempenho da equipe mineira e apontou os principais nomes do setor ofensivo e defensivo do Galo para a decisão continental, citando jogadores experientes como Bernard e Reinier entre as referências técnicas do elenco treinado por Eduardo Domínguez.

As análises na imprensa local destacam a solidez tática demonstrada pela equipe brasileira durante o torneio, avaliando as alternativas de criação e as opções táticas para neutralizar o setor de meio-campo argentino.

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Qual o peso do reencontro após o confronto de 2021?

Além da análise técnica atual, os jornais da Argentina relembraram o histórico recente entre os clubes na Libertadores de 2021. Naquela ocasião, pelas oitavas de final, o time mineiro eliminou o clube de Buenos Aires nas cobranças de pênaltis, após dois empates sem gols marcados por polêmicas de arbitragem e confusões registradas nos vestiários do Mineirão.

O episódio é citado pela reportagem do jornal argentino como um elemento extra de rivalidade para o duelo, acrescentando carga emotiva aos preparativos de ambas as torcidas.

Quando e onde será disputada a final da Sul-Americana?

O confronto decisivo está agendado para o dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Em campo neutro, a partida definirá o campeão da competição em jogo único.

Enquanto o debate esportivo segue aquecido nos dois países, a Conmebol e as diretorias dos finalistas organizam os esquemas de segurança, transporte e comercialização de ingressos para os torcedores que viajarão à sede da final.